Полицейские задержали продавца наркотиков на севере Москвы

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Россия, Москва, Дмитровское шоссе Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в продаже наркотиков. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, предполагаемый злоумышленник покупал, фасовал и продавал запрещенные вещества путем оставления закладок.

Правоохранители задержали подозреваемого в его квартире на Дмитровском шоссе. В результате обыска полицейские нашли пакет с марихуаной, 32 свертка с амфетамином и 11 свертков с гашишем.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый на данный момент заключен под стражу, расследование продолжается.

21 февраля оперативники задержали подозреваемых в продаже наркотиков в Дубне. Мужчины продавали наркотики на территории Дубны через интернет с помощью закладок. В момент задержания подозреваемые, вероятно, находились в состоянии наркотического опьянения.

Сотрудники МВД провели обыски квартир злоумышленников и обнаружили еще более 150 подобных свертков общей массой 500 граммов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемые находятся под стражей.