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Следователи установили обстоятельства убийства двух мужчин в Москве в 1999 году

Георгий Соланович

Происшествия
Следователи установили обстоятельства убийства двух мужчин в Москве в 1999 году
Фото: Следственный комитет РФ по Москве
Россия, Москва, улица Удальцова Карта всех событий

Сотрудники отдела по расследованию особо важных дел установили обстоятельства убийства двух мужчин на западе Москвы в 1999 году. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова во вторник, 22 февраля.

По словам представителя ведомства, в 1999 году возле ночного клуба на улице Удальцова между тремя мужчинами развязалась ссора, в ходе которой обвиняемый не менее шести раз выстрелил из огнестрельного оружия в двух незнакомых ему людей. В результате стрельбы мужчины скончались на месте.

Иванова уточнила, что в ходе расследования был задержан подозреваемый — неоднократно судимый 52-летний мужчина. После совершения преступления предполагаемый злоумышленник уехал из Москвы и долго скрывался на территории Ленинградской области. Более того, все это время он не общался ни со своими знакомыми, ни с семьей, а в 2003 году незаконно приобрел российский паспорт.

Во время допроса подозреваемый признался в преступлении и дал подробные показания. На данный момент он находится под стражей.

21 февраля сообщалось, что следователи задержали мужчину, зарезавшего собутыльника в Москве.

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