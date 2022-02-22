Дерматолог назвала самый вредный компонент помады для губ

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Врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Гостева рассказала о том, какой ингредиент гигиенической помады принесет больше вреда, чем пользы.

Врач отметила, что помада в первую очередь должна быть без содержания вазелина.

— Чаще всего в основе помад лежит вазелин, и хорошо если обычный, а не технический. По идее, на его месте должен быть пчелиный воск, это золотой стандарт. Но у многих людей есть аллергия на продукты пчеловодства, и пользоваться помадой с воском нужно аккуратно, — сказала доктор в новом выпуске программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Свое предпочтение, по словам врача, лучше отдать увлажняющим кремам на основе ланолина. Средства с маслом ши не будут активно работать, так как такой компонент обычно кладут в незначительном количестве из-за дороговизны, а вот ромашки из-за небольшой стоимости обычно не жалеют.

Две основные причины сухости губ — это фотоаллергия на солнце и зимнее время года. Любые оттенки помады содержат в себе красители, которые являются сильными фотосенсибилизаторами.

— На прогулках и во время занятий спортом на улице от помад с цветом лучше отказаться, — сказала доктор.

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