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Женщина потеряла браслет за 800 000 в московском баре

Георгий Соланович

Происшествия
Женщина потеряла браслет за 800 000 в московском баре
украшения / Фото: Анна Быкова
Пресненская наб. д.2 стр.1 Карта всех событий

Женщина потеряла браслет «Картье» за 800 000 рублей, пока выпивала в баре в центре Москвы. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В пресс-службе уточнили, что 30 января пострадавшая отправилась в бар со своим знакомым. Там они употребили алкогольные напитки, а после женщина заметила, что драгоценности на руке у нее нет.

Она подала заявление о пропаже в правоохранительные органы 21 января. По факту произошедшего проводится проверка.

17 февраля стало известно, что мужчина обокрал пенсионерку, заменив ювелирные украшения на бижутерию. Молодой человек помогал пожилой женщине по дому. В какой-то момент он решил воспользоваться доверием женщины и похитил 30 тысяч рублей и ювелирные украшения. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник заменил драгоценности в шкатулке на бижутерию. Через некоторое время женщина заметила подмену и обратилась в полицию.

Вскоре сотрудники полиции задержали 28-летнего подозреваемого в краже по месту жительства. Общий ущерб от его действий составил около 200 тысяч рублей. Похищенным злоумышленник распорядился по собственному усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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