Жилую многоэтажку с благоустроенной территорией по реновации построят на юге Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Кантемировская улица Карта всех событий

Жилую новостройку с инженерными сетями и благоустроенной территорией по программе реновации возведут в столичном районе Царицыно. Соответствующий проект согласовали в Москомэкспертизе. Об этом сообщил председатель ведомства Валерий Леонов во вторник, 22 февраля.

Он отметил, что состоящий из трех отдельных корпусов дом возведут на Кантемировской улице.

— Всего в корпусах появится 470 квартир: 217 однокомнатных, 178 двухкомнатных и 75 трехкомнатных. Также в рамках проекта запланированы квартиры, оборудованные для комфортного проживания маломобильных людей, — заявил руководитель Москомэкспертизы.

Леонов добавил, что фасады первого этажа облицуют кирпичом, а второго и выше — трехслойными панелями с пиленым кирпичом. Также специалисты выполнят полную внутреннюю отделку жилых помещений.

Территорию многоэтажки благоустроят и озеленят. Здесь появятся зоны отдыха, спортивные и детские площадки, газоны и зеленые насаждения, говорится в сообщении.

Четвертую новостройку по программе реновации передали под заселение в столичном районе Коньково. Горожане начнут переселение в новое жилье с 25 февраля. Дом возвели на Севастопольском проспекте.