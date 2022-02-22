Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жилую многоэтажку с благоустроенной территорией по реновации построят на юге Москвы

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жилую многоэтажку с благоустроенной территорией по реновации построят на юге Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Кантемировская улица Карта всех событий

Жилую новостройку с инженерными сетями и благоустроенной территорией по программе реновации возведут в столичном районе Царицыно. Соответствующий проект согласовали в Москомэкспертизе. Об этом сообщил председатель ведомства Валерий Леонов во вторник, 22 февраля.

Он отметил, что состоящий из трех отдельных корпусов дом возведут на Кантемировской улице.

— Всего в корпусах появится 470 квартир: 217 однокомнатных, 178 двухкомнатных и 75 трехкомнатных. Также в рамках проекта запланированы квартиры, оборудованные для комфортного проживания маломобильных людей, — заявил руководитель Москомэкспертизы.

Леонов добавил, что фасады первого этажа облицуют кирпичом, а второго и выше — трехслойными панелями с пиленым кирпичом. Также специалисты выполнят полную внутреннюю отделку жилых помещений.

Территорию многоэтажки благоустроят и озеленят. Здесь появятся зоны отдыха, спортивные и детские площадки, газоны и зеленые насаждения, говорится в сообщении.

Четвертую новостройку по программе реновации передали под заселение в столичном районе Коньково. Горожане начнут переселение в новое жилье с 25 февраля. Дом возвели на Севастопольском проспекте.

Читайте также:
Строительство Жилье Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Анна Грязнова
Анна Грязнова

Какой будет неделя Ирландии в Москве

Все мнения
О проекте