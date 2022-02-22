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Принцип «одного окна» заработает для резидентов технополиса «Москва»

Виктория Сикерина

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Принцип «одного окна» заработает для резидентов технополиса «Москва»
Фото: mos.ru

Отчетность резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» и их взаимодействие с управляющей компанией переведут в электронный режим. Помимо этого, онлайн-маркетплейс заработает для кооперации и коммуникации резидентов друг с другом. Об этом рассказал гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев во вторник, 22 февраля.

Он отметил, что единая экосистема технополиса состоит из консалтинга, инновационной инфраструктуры, транспорта, логистики, хозяйственного обеспечения и цифровизации.

— В 2021 году для удобства резидентов более 150 сервисов перевели в режим одного окна и оцифровали, ими уже воспользовались свыше 2000 раз, — заявил генеральный директор.

Дегтев подчеркнул, что резиденты предложили создать маркетплейс, где они могли бы покупать и предоставлять свои услуги и товары коллегам по площадке на выгодных условиях. Помимо этого, резиденты ОЭЗ поддержали идею разработки специального приложения для получения актуальных сведений, заказа услуг и работы в личном кабинете.

21 февраля стало известно, что систему отслеживания безопасности персонала на производстве и мониторинга местоположения сотрудников запатентовал резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва».

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