Систему отслеживания безопасности персонала запатентовали в технополисе «Москва»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Систему отслеживания безопасности персонала на производстве и мониторинга местоположения сотрудников запатентовал резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в понедельник, 21 февраля.

Он отметил, что устройство представляет собой беспроводной радиоинформационный маяк, который интегрируют в систему производственной безопасности. Такая мера позволяет создать комфортные условия труда для сохранения жизни и здоровья персонала.

— Подобные системы являются частью современной цифровой промышленности и способствуют в том числе росту производительности труда, — заявил глава ведомства.

По словам Прохорова, маяки стационарно устанавливаются на всей территории завода. Если сотрудник попадает в зону действия устройства, его координаты передают в систему мониторинга. После диспетчер может предупредить работника об опасности, пишет агентство городских новостей «Москва».

Более 80 программ для компьютерных устройств запатентовали резиденты технополиса «Москва» за время их деятельности. Так, объем их выручки за первые три квартала 2021 года превысил 4,7 миллиарда рублей.