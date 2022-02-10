Участники технополиса «Москва» запатентовали более 80 компьютерных программ

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Более 80 программ для компьютерных устройств запатентовали резиденты технополиса «Москва» за время их деятельности. Об этом заявил генеральный директор организации Геннадий Дегтев в четверг, 10 февраля.

— В ОЭЗ работают полтора десятка компаний-резидентов, специализирующихся на информационных технологиях, разработке компьютерных программ. За время работы они запатентовали свыше 80 программ для компьютерных устройств, — рассказал представитель технополиса.

Объем их выручки за первые три квартала 2021 года превысил 4,7 миллиарда рублей, уточнил он. Их решения, как подчеркивается, востребованы в сферах хранения данных, информационной безопасности, образовании и электронике.

8 февраля глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что резидент технополиса «Москва» стал обладателем премии городского правительства для молодых ученых в 2021 году.

АО «НИИ молекулярной электроники» (НИИМЭ) является крупным научно-исследовательским центром в составе кластера микроэлектроники особой экономической зоны. Организация сотрудничает более чем с 60 российскими и зарубежными научными центрами, техническими университетами и центрами проектирования.

Разработку предприятия могут протестировать в 2022 году в городском транспорте, уточнил он. Победу в номинации «Электроника и средства связи» одержал проект НИИМЭ, связанный с развитием разработок в области энергонезависимой памяти.