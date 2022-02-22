Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нумерологи объяснили, как правильно провести зеркальную дату 22 февраля

Виктория Сикерина

Общество
Нумерологи объяснили, как правильно провести зеркальную дату 22 февраля
Фото: Pexels

Зеркальные даты, например 22 февраля, считаются в нумерологии одними из самых благоприятных. Также этот день выпал на вторые лунные сутки. Эксперты считают, что 22 февраля необходимо следовать определенным правилам, чтобы необычная дата принесла пользу.

Так, например, нумерологи убеждены, что во вторник лучше всего начать реализовывать давнюю заветную мечту. В этом поможет сила шести двоек в зеркальной дате. Также можно взглянуть на свою жизнь под другим углом и окончательно сформулировать главные цели и приоритеты.

Для достижения результата можно составить список желаний и спланировать путь к их достижению. При этом важно объективно оценивать ситуацию и понимать вероятные риски.

Помимо этого, 22 февраля можно избавиться от ненужных вещей и провести время с позитивными и успешными людьми.

Также в зеркальную дату нельзя лениться, так как этот день идеально подходит для активности и приятного времяпрепровождения. Нумерологи советуют избегать конфликтов и обсуждений других людей, пишет Пятый канал.

Цифры играют в жизни человека важную роль, уверены специалисты. При этом особенное значение имеет дата рождения. Именно эта комбинация сможет указать, в каких сферах человека ждет настоящая удача и развитие, а в каких направлениях придется преодолевать препятствия. Так, есть две цифры, которые «отвечают» за финансовое благополучие. Если они присутствуют в дате рождения, то, вероятнее всего, человек сможет добиться многого и не будет испытывать недостатка в деньгах.

Читайте также:
магия советы специалистов Прогнозы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте