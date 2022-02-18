Нумерологи рассказали, людей с какими цифрами в датах рождения ждет богатство

Кадр из мультфильма «Скрудж МакДак и деньги» / 1967

Цифры играют в жизни человека важную роль, уверены нумерологи. При этом особенное значение имеет дата рождения. Именно эта комбинация сможет указать, в каких сферах человека ждет настоящая удача и развитие, а в каких направлениях придется преодолевать препятствия.

Так, есть две цифры, которые «отвечают» за финансовое благополучие. Если они присутствуют в дате рождения, то, вероятнее всего, человек сможет добиться многого и не будете испытывать недостатка в деньгах.

Восьмерка или знак бесконечности, обладает мощной энергетикой. Эта цифра очень благоприятна по многих отношениях, и, главным образом в том, что касается богатства.

Четверка — с позиции эзотерики эта цифра отвечает за новаторство, решительность и упорство. При такой комбинации качеств человек получает все необходимые возможности для самореализации. Остается только не упустить свой шанс.

Если в дате рождения несколько четверок или восьмерок, то их значение будет ощущаться еще сильнее, передает Пятый канал.

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