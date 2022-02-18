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Нумерологи рассказали, людей с какими цифрами в датах рождения ждет богатство

Юлия Курганова

Общество
Нумерологи рассказали, людей с какими цифрами в датах рождения ждет богатство
Кадр из мультфильма «Скрудж МакДак и деньги» / 1967

Цифры играют в жизни человека важную роль, уверены нумерологи. При этом особенное значение имеет дата рождения. Именно эта комбинация сможет указать, в каких сферах человека ждет настоящая удача и развитие, а в каких направлениях придется преодолевать препятствия.

Так, есть две цифры, которые «отвечают» за финансовое благополучие. Если они присутствуют в дате рождения, то, вероятнее всего, человек сможет добиться многого и не будете испытывать недостатка в деньгах.

Восьмерка или знак бесконечности, обладает мощной энергетикой. Эта цифра очень благоприятна по многих отношениях, и, главным образом в том, что касается богатства.

Четверка — с позиции эзотерики эта цифра отвечает за новаторство, решительность и упорство. При такой комбинации качеств человек получает все необходимые возможности для самореализации. Остается только не упустить свой шанс.

Если в дате рождения несколько четверок или восьмерок, то их значение будет ощущаться еще сильнее, передает Пятый канал.

Экстрасенс назвал имена, обладательницы которых могут стать бедными. Астролог Андрей Харрис составил список женских имен, обладательницы которых могут стать бедными.

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