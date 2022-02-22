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Глава МВД РФ Колокольцев поздравил коллег с присвоением специальных званий высшего начальствующего состава

Георгий Соланович

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Глава МВД РФ Колокольцев поздравил коллег с присвоением специальных званий высшего начальствующего состава
Фото: Пресс-служба Госдумы

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции РФ Владимир Колокольцев поздравил коллег с присвоением им специальных званий высшего начальствующего состава. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в пресс-центре МВД России.

Указ о присвоении сотрудникам ведомства спецзваний подписал президент России Владимир Путин 17 февраля. Глава МВД РФ подчеркнул, что принятое решение — не что иное, как признание их заслуг.

— Каждым из вас пройден большой путь профессионального становления на сложных и ответственных участках, накоплен богатый управленческий опыт, внесен существенный вклад в обеспечение правопорядка в стране. <...> Рассчитываю, что приложите все усилия для выполнения поставленных задач на должном уровне, — сказал Колокольцев.

Более того, глава МВД России выразил надежду, что сотрудники центрального аппарата и территориальных органов продолжат держать столь высокую планку и делать все необходимое для защиты граждан, передает сайт «МВД Медиа».

27 декабря 2021 года Колокольцев принял участие в акции «Елка желаний», в рамках которой он выполнил новогоднее желание шестилетнего мальчика.

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