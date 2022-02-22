Иностранца, подозреваемого в продаже наркотиков, задержали в Раменском

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Московская область, Раменское Карта всех событий

Сотрудники полиции в Раменском задержали мужчину, подозреваемого в хранении и продаже наркотиков. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В пресс-службе уточнили, что правоохранители во время патрулирования заметили мужчину, который, по их словам, вел себя очень странно.

— При проверке документов 33-летний уроженец Латинской Америки сильно нервничал, в связи с чем полицейскими было принято решение провести его личный досмотр. В его рюкзаке и куртке обнаружены и изъяты, два мобильных телефона, банковские карты, зип-пакет и 41 сверток с веществом светлого цвета, — рассказала начальник пресс-службы Татьяна Петрова.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

После проведения экспертизы стало ясно, что внутри свертков находится 70 граммов психотропного вещества — амфетамина. По словам самого иностранца, он собирался распространять наркотики путем оставления закладок.

В настоящий момент 33-летний иностранец находится под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

22 февраля сообщалось, что полицейские задержали продавца наркотиков на севере Москвы.