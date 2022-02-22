Эксперт назвала три главные желания мужчин

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Основатель крупнейшей в России школы осознанности «Поток», эксперт по работе с подсознанием Мария Самарина перечислила три главных желания мужчин.

По ее мнению, большинство представителей сильного пола хотят покровительствовать. Мужчинам по природе необходимо покровительствовать женщине, детям, пожилым родителям, подчиненным. Им нужно быть героями и примером для подражания.

Также для мужчин важно познать истину.

— Мужчины хотят знать правду о том, как устроен мир, но, что важнее, о себе. Им важно получать подтверждение собственной мужественности. Это ориентир для движения вперед, — отметила она в комментарии «МИР 24».

Есть еще одно желание, в котором не признаются многие мужчины, — это желание иметь наставника. Чтобы реализоваться, им нужен кто-то опытный и непредвзятый — тот, с кем можно разделить проблемы и сокровенные мысли.

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Источник: mir24.tv