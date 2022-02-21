Эксперт рассказала о самых популярных подарках на 23 Февраля

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Подарочные сертификаты на различные праздничные мероприятия и развлечения являются одними из самых популярных презентов на 23 Февраля. Об этом сообщила доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Казанцева.

По ее словам, подарить мужчине позитивные эмоции, которые надолго запомнятся, будет очень правильным и недорогим решением: стоимость нематериальных презентов варьируется от 1,5 тысячи до 6,5 тысячи рублей.

Казанцева уточнила, что на День защитника Отечества можно подарить сертификат на массаж, полет в аэротрубе, картинг или сеанс виртуальной реальности.

— Все вышеперечисленные впечатления и эмоции продаются, как это и положено в преддверии праздника, со скидками. Размер оплаты составляет около 1,5 тысячи рублей. <…> Около трех тысяч рублей стоят, например, тест-драйв автомобиля Tesla 3, мастер-класс по горным лыжам, — резюмировала эксперт.

Самым дешевым подарком станет сувенир с символикой праздника: он обойдется покупателю не более чем в 800 рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

В России все меньше женщин дарят мужчинам подарки в День защитника Отечества. Представители сильного пола в свою очередь все меньше их ожидают.