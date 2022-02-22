Собянин утвердил планы благоустройства дворов и школьных территорий на 2022 год

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Правительство Москвы утвердило планы благоустройства дворов, школьных территорий и других объектов районного значения на 2022 год. Постановление во вторник, 22 февраля, подписал мэр города Сергей Собянин.

На эти цели было дополнительно выделено 4,39 миллиарда рублей из бюджета столицы.

Всего за 2022 год планируется провести благоустройство 2730 городских объектов, среди них 55 парков, скверов и других знаковых объектов, 193 территории школ и детских садов и 2322 дворовые территории.

Кроме того, специалисты отремонтируют 17 катков с искусственным льдом, также приведут в порядок газоны на 143 объектах. Газоны сделают ниже бордюров, чтобы грязь не попадала на тротуары и проезжую часть, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Собянин рассказал, что благоустроенные участки будущего парка «Яуза» стали центром отдыха в Северо-Восточном округе Москвы. По его словам, рядом с парком проживает около миллиона москвичей. Летом они играют в парке в футбол, занимаются ходьбой и бегом.

В зимний период горожане играют там в хоккей и катаются на коньках. В общей сложности в парке насчитывается шесть трасс и три катка с удобными раздевалками.