Первые подснежники расцвели в столице

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Россия, Москва, Западный административный округ, район Фили-Давыдково Карта всех событий

В районе Фили-Давыдково на проталинах были замечены первые ростки подснежников. Об этом сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» во вторник, 22 февраля.

— Всего существует около 20 видов этих растений, но на природных территориях столицы растет только один из них: подснежник белоснежный, — говорится в сообщении.

Уточняется, что подснежники белоснежные не занесены в Красную книгу, однако жителям города рекомендуется бережно относиться к «вестникам весны», так как их редко где можно встретить.

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Растения такого вида имеют свойство переносить резкие перепады температуры и обычно распускаются под конец марта — в начале апреля. Период цветения подснежников длится всего несколько недель.

— Подснежник — многолетнее растение. Заметив его однажды, запомните место и возвращайтесь на него в следующем году. Возможно, вам вновь удастся полюбоваться этими первоцветами, — передает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Ранее специалисты Мосприроды подсчитали свыше 100 видов редких обитателей, которые обосновались в столице.