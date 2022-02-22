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Первые подснежники расцвели в столице

Лала Манушакян

Город
Первые подснежники расцвели в столице
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Россия, Москва, Западный административный округ, район Фили-Давыдково Карта всех событий

В районе Фили-Давыдково на проталинах были замечены первые ростки подснежников. Об этом сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» во вторник, 22 февраля.

— Всего существует около 20 видов этих растений, но на природных территориях столицы растет только один из них: подснежник белоснежный, — говорится в сообщении.

Уточняется, что подснежники белоснежные не занесены в Красную книгу, однако жителям города рекомендуется бережно относиться к «вестникам весны», так как их редко где можно встретить.

Первые подснежники расцвели в столице Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Растения такого вида имеют свойство переносить резкие перепады температуры и обычно распускаются под конец марта — в начале апреля. Период цветения подснежников длится всего несколько недель.

— Подснежник — многолетнее растение. Заметив его однажды, запомните место и возвращайтесь на него в следующем году. Возможно, вам вновь удастся полюбоваться этими первоцветами, — передает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Ранее специалисты Мосприроды подсчитали свыше 100 видов редких обитателей, которые обосновались в столице.

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