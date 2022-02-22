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«Пепел покроет землю»: стало известно предсказание Ванги на 22 февраля

Евгений Белоусов

Общество
«Пепел покроет землю»: стало известно предсказание Ванги на 22 февраля
Фото: Пакко / CC BY-SA 3.0

Болгарская провидица Ванга придавала особое значение зеркальной дате 22.02.2022. Ясновидящая была убеждена, что в этот день Россию и весь мир ждут большие перемены.

В свете последних событий многие слова Ванги теперь обретают новый смысл. Февраль 2022 года в речах ясновидящей грозил бедами для России. Она пророчила Ванга, столкнется с заговором, но государству удастся выстоять.

— Страны, разделенные большой водой, втайне будут встречаться. Они станут решать, как покорить Россию, но Россия увидит их лица, и заговорщики будут разоблачены, — убеждала она.

Также болгарская провидица уверяла, что миру нужно пережить «день со всеми двойками», 22 февраля.

— Пепел покроет землю, вода выйдет из берегов, — передает слова Ванги StarHit.

Кроме того, Ванга предрекала в нынешнем году аномальную жару и засуху. По словам пророчицы, во многих городах будет нехватка воды, а сложнее всего придется бедным странам, там помимо засухи наступит голод.

До этого стало известно, что Ванга предсказала судьбоносные перемены обладательницам шести женских имен.

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