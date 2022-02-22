Эндокринолог рассказала о неочевидных причинах ожирения

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Главной причиной ожирения является низкий расход калорий или их избыток. Об этом заявила врач-диетолог, эндокринолог Оксана Михалева.

Первым фактором она назвала генетику, в результате которой лишний вес способен передаться детям от родителей. Второй причиной, по ее словам, является заедание стресса, в том числе неосознанное, так как пища — это натуральный антидепрессант.

Нарушения биоритмов и сна, уточнила она, являются третьей причиной. Врач объяснила, что многие стали сейчас работать дистанционно, в результате чего у ряда людей сбился режим дня.

Гормон мелатонин, подавляющий выработку кортизола, вырабатывается во сне. Он способствует синтезу жира, поэтому нарушение фаз сна и бодрствования способно серьезно повлиять на вес, предупредила эндокринолог.

Алкоголь также способствует появлению лишнего веса из-за калорийности и повышения аппетита. К лишнему весу может привести и употребление калорийных напитков наподобие соков, кофе или чая, приводят слова Михалевой «Известия».

Психолог Марина Гладышева рассказала «ВМ», что очень часто причиной лишнего веса становятся эмоции: например, стрессы или недовольство жизнью. Как отметила специалист, очень показательным примером стала пандемия: когда она только началась, люди массово закупали еду. Психолог обратила внимание, что постоянное недовольство жизнью тоже может привести к набору веса.