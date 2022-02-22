Экс-участковый, продавший квартиры умершего москвича, предстанет перед судом

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Черёмушки Карта всех событий

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четырех мужчин, которые обвиняются в хищении двух квартир умершего человека. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 22 февраля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, обвиняемые узнали о смерти 43-летнего москвича и решили завладеть двумя его квартирами.

Примечательно, что один из участников дела — бывший участковый по району Черемушки.

Злоумышленники подделали паспорт покойного и составили фиктивные договоры купли-продажи недвижимости. После этого обвиняемые продали обе квартиры, получив в общей сумме более 17 миллионов рублей.

Один из соучастников остался недоволен своей долей и решил добровольно сдаться властям. Он пришел в полицию и рассказал обо всех деталях аферы.

— Впоследствии при участии УСБ ГУВД по городу Москве остальные соучастники были изобличены и привлечены к уголовной ответственности, — заявила Нефедова.

На данный момент уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» направлено в Черемушкинский районный суд для рассмотрения по существу.

До этого «ВМ» писала о москвичке, которая попалась на удочку интернет-мошенников при покупке туристической путевки. В результате обманутая покупательница лишилась 185 445 рублей.