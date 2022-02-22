Фестиваль азербайджанской культуры стартовал в Москве

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Москвичи смогут с 21 февраля по 1 марта посетить фестиваль «Дни Азербайджана в Москве».

Центральной площадкой мероприятия станет павильон «Азербайджан» на ВДНХ. Выставка «Азербайджанский ковер — новый взгляд» открылась там 22 февраля, ее подготовили молодые азербайджанские художники и дизайнеры вместе с производителем ковров «Азерхалча».

Литературный проект «Из уст в уста» покажут в том же павильоне. В рамках него пройдет онлайн-прочтение поэмы Низами Гянджеви «Семь красавиц».

Участие в мероприятии примут деятели культуры Александр Седов, Зельфира Трегулова и Михаил Пиотровский. Расширенная экспозиция народного художника СССР и Азербайджана Таира Салахова будет представлена с 22 по 27 февраля в Новой Третьяковке.

Праздничный концерт «Музыкальные звезды Азербайджана на московской сцене» состоится 22 февраля в театре «Геликон-опера». Произведения Амирова, Чайковского и Глинки исполнят солисты Большого театра.

Продукция от производителей из Азербайджана будет представлена в дни фестиваля в павильонах столичных межрегиональных ярмарок. Организаторами мероприятия, приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений между странами, выступили посольство Азербайджана и Фонд Гейдара Алиева.