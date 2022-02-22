Песков выразил сожаление из-за приостановки сертификации «Северного потока — 2»

Фото: Администрация президента РФ

Россия относится к приостановке сертификации проекта «Северный поток — 2» с сожалением. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 22 февраля.

— С сожалением, потому что мы же постоянно говорили о том, что этот проект не имеет никакого отношения к политике и не должен иметь. Это сугубо экономический, коммерческий проект, который, помимо просто взаимной выгоды, еще призван стать таким стабилизирующим элементом для газового рынка в Европе, — сказал чиновник.

Поставщики и получатели российского газа заинтересованы в проекте, подчеркнул он. Среди последних Песков назвал Германию и другие страны ЕС, отмечает РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация российского газопровода «Северный поток — 2» будет приостановлена. По его словам, процесс сертификации не может быть продолжен на фоне действий российской стороны.

Канцлер добавил, что уже поручил минэкономики страны обратиться к немецкому регулятору. Он отметил, что этот шаг является необходимым для отмены сертификации трубопровода.