Полиция задержала юного вора-«серийника», который орудовал в районе Люблино
Полиция задержала юного вора-«серийника», который орудовал в столичном районе Люблино. Об этом Вечерней Москве во вторник, 22 февраля, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.
По ее словам, подозреваемый похитил у сотрудника торгово-ярмарочного комплекса мобильный телефон. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как молодой человек осторожно берет лежащий на полке телефон и уходит. Это замечает продавец и пытается остановить вора. Схватив его за руку, продавец привлекает внимание прохожих, после чего злоумышленник вырывается и убегает. За ним в погоню бросаются сам продавец и еще несколько человек.
Однако, как уточнила Гузь, толпе не удалось догнать вора. После этого злоумышленник успел украсть еще один телефон у другого продавца. Общая сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей.
— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Тихорецком бульваре. Им оказался 18-летний приезжий. Похищенное изъято и в ближайшее время будет возвращено законным владельцам, — рассказала Гузь.
Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по статьям «Кража» и «Грабеж». Задержанный молодой человек заключен под стражу.
17 февраля стало известно, что мужчина обокрал пенсионерку, заменив ювелирные украшения на бижутерию. Молодой человек помогал пожилой женщине по дому. В какой-то момент он решил воспользоваться доверием женщины и похитил 30 тысяч рублей и ювелирные украшения.