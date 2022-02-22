Полиция задержала юного вора-«серийника», который орудовал в районе Люблино

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Тихорецкий бульвар, 1, стр. 5 Карта всех событий

Полиция задержала юного вора-«серийника», который орудовал в столичном районе Люблино. Об этом Вечерней Москве во вторник, 22 февраля, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь.

По ее словам, подозреваемый похитил у сотрудника торгово-ярмарочного комплекса мобильный телефон. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба УВД по ЮВАО

На кадрах видно, как молодой человек осторожно берет лежащий на полке телефон и уходит. Это замечает продавец и пытается остановить вора. Схватив его за руку, продавец привлекает внимание прохожих, после чего злоумышленник вырывается и убегает. За ним в погоню бросаются сам продавец и еще несколько человек.

Однако, как уточнила Гузь, толпе не удалось догнать вора. После этого злоумышленник успел украсть еще один телефон у другого продавца. Общая сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Тихорецком бульваре. Им оказался 18-летний приезжий. Похищенное изъято и в ближайшее время будет возвращено законным владельцам, — рассказала Гузь.

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по статьям «Кража» и «Грабеж». Задержанный молодой человек заключен под стражу.

17 февраля стало известно, что мужчина обокрал пенсионерку, заменив ювелирные украшения на бижутерию. Молодой человек помогал пожилой женщине по дому. В какой-то момент он решил воспользоваться доверием женщины и похитил 30 тысяч рублей и ювелирные украшения.