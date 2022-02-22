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Песков ответил на слова Эрдогана о признании ДНР и ЛНР

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков ответил на слова Эрдогана о признании ДНР и ЛНР
Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разногласия России и Турции не мешают выстраивать двусторонние отношения.

— Вы знаете, что с турками у нас есть разногласия и касательно Крыма тоже. Они давние, но это не мешает нам выстраивать наши отношения. Поэтому у нас есть проблемные части наших двусторонних отношений, а есть области, где мы достигли изрядных успехов, — приводит слова Пескова РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.

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