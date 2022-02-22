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Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует
Фото: Администрация президента РФ

Минские договоренности были уничтожены Украиной задолго до признания ДНР и ЛНР со стороны России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник, 22 февраля.

— Все-таки компромисс был найден, и это действительно было реальным движением к урегулированию мирными средствами. Все остальные годы, как вчера здесь, в этом зале, было сказано в ходе совещания Совета безопасности, усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю, — сказал лидер.

Уничтожение соглашений обусловлено действиями Киева, подчеркнул он.

— Да, конечно, теперь Минских соглашений не существует. Что ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований, — добавил президент.

Видео: IN TIME

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.

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