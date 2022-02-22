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Народный артист России Олег Вавилов умер на 73-м году жизни

Иван Юминов

Общество
Народный артист России Олег Вавилов умер на 73-м году жизни
Кадр из сериала «Без следа»

Народный артист России Олег Вавилов умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Театра сатиры во вторник, 22 февраля.

— Не стало Олега Михайловича Вавилова. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно, — отмечается на сайте театра.

Вавилов родился 8 января 1950 года в узбекском городе Термез. В 1967-м он поступил в ГИТИС, где попал в мастерскую на актерский курс к народному артисту СССР Василию Орлову.

В 1974 году Вавилов начал играть в московском ТЮЗе. Параллельно он играл в театре «У Никитских ворот» и театре «Сфера».

Актер поступил в Театр сатиры в 2004 году, где служил по настоящее время. Первой работой Вавилова в кино стала сыгранная им в 1976 году роль в фильме «Псевдоним: Лукач». А в 1977 году он исполнил одну из своих самых знаковых ролей — в фильме «Странная женщина».

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