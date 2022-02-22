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Вокалистка группы «Слот» поделилась впечатлениями от фестиваля «Чартова дюжина»

Ирина Игнатенко

Общество
Вокалистка группы «Слот» поделилась впечатлениями от фестиваля «Чартова дюжина»
Фото: instagram.com/dariastavrovich

Солистка группы «Слот» Дария Нуки Ставрович, которая 22 февраля приняла участие в ежегодном музыкальном фестивале «Чартова дюжина», призналась в беседе, что очень рада возобновлению живых мероприятий.

Она выразила надежду на то, что это мероприятие откроет двери в фестивальное лето и музыканты станут чаще давать живые концерты, которых стало в разы меньше в период пандемии.

— У нас сегодня очень стремительный сет, мы сыграем три трека — самые бодрые, какие есть. Я дико рада, что в нашу жизнь возвращаются такие вещи, как фестивали. Я надеюсь, что это добрый знак и этот фестиваль откроет нам двери в фестивальное лето, — отметила она в комментарии НСН.

Она также добавила, что рок-комьюнити в целом нуждается в подобных мероприятиях.

Дарья Ставрович дополнила, что в этом году группа отметила двадцатилетие и в честь этого события коллектив отыграл концерт.

До этого сообщалось, что американская рок-группа Limp Bizkit примет участие в музыкальном фестивале Park Live, который состоится в российской столице 17 июля этого года.

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