Мурашко: Привитые в течение последних шести месяцев переносят «омикрон» легко

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Люди, которые привились от коронавируса в течение последних шести месяцев, переносят новый штамм «омикрон» легко или бессимптомно. Об этом во вторник, 22 февраля, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

— Есть, конечно же, группа риска. Это люди с ослабленным иммунитетом, лица с сахарным диабетом и старшего возраста. У них возможно средне-тяжелое течение, — добавил министр.

Мурашко также отметил, что около восьми процентов пациентов с коронавирусом в России лечатся в больницах. Об этом глава Минздрава рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

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4 февраля невролог Виктория Дорофеева рассказала «ВМ», что опасность «долгого» COVID-19 заключается в том, что инфекция переходит в хроническую форму, а сам человек остается носителем вируса и может заразить окружающих. При этом страдает не только физическое, но и психическое состояние пациента, отмечает врач. По словам невролога, самые частые осложнения в психической сфере — нарушение концентрации внимания, снижение памяти, утомляемость, тревожные и депрессивные расстройства, бессонница.