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Байден: США считают, что Россия начала «вторжение» на территорию Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Байден: США считают, что Россия начала «вторжение» на территорию Украины
Фото: whitehouse

США считают, что своими последними действиями Россия начала «вторжение» на территорию Украины. Об этом во вторник, 22 февраля, заявил президент США Джо Байден.

— По моему мнению, он (Владимир Путин — прим. «ВМ») создает обоснование для захвата большей территории. Если вы слушали его речь вчера, он создает обоснование для того, чтобы пойти намного дальше. Это начало вторжения России на Украину, — цитирует американского президента CNN.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.

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