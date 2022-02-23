Кот в мешке: Цымбалюк-Романовская назвала самый худший подарок на 23 Февраля

Фото: Instagram/@vitalinaromanovskaya

Самым худшим подарком для мужчины в День защитника Отечества может стать алкогольная продукция. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила пианистка и экс-супруга народного артиста РФ Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Она отметила: вручая такой подарок, не зная заведомо реакции человека, можно поставить себя и его в неловкое положение.

— Алкоголь я считаю самым худшим выбором из всех. Если вы не уверены, что мужчина оценит такой сюрприз, лучше не рискуйте. Не все пьют алкоголь, кто-то его вообще не любит. Даже если он из коллекционной серии, — акцентировала собеседница «ВМ».

Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что сама любит вручать своим друзьям и близким представителям мужского пола канцелярскую продукцию.

— Я считаю, что качественная и брендовая «канцелярка» (блокнот из кожи или фирменная, дизайнерская ручка) — хорошее решение, — подчеркнула пианистка. — Такие аксессуары нужны практически всем. Даже если их не используют, ими просто можно любоваться. Но, опять же, все упирается во вкусовые предпочтения и возраст того, кому вы готовите подарок.

Телезвезда порекомендовала изучить интересы своего партнера или друга, чтобы не ошибиться с подарком.

— Очень важно знать, что любит ваш мужчина, чтобы не испортить ему настроение своим подарком, — продолжила Цымбалюк-Романовская.

В заключение собеседница «ВМ» призвала уточнять у своего избранника, что бы он хотел получить. Пианистка уверена: лучше «преподнести полезный и желанный подарок, чем вручить кота в мешке».