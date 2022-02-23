Экономист предупредил о повышенном риске ухода иностранных компаний из России

Фото: Из личного архива Владимира Полько

Конфликт в ЛНР и ДНР может стать поводом для ухода из России части компаний из других стран. Следствием этого станут рост стоимости и исчезновение некоторых товаров. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист Николай Кульбака.

— Конечно, ситуация в ЛНР и ДНР увеличивает риски внутри экономики и создает потенциал для введения новых санкций. Это увеличит статистику ухода в том числе иностранных компаний. Ни к чему хорошему это не приведет — только к росту цен и исчезновению некоторых товаров с рынка, — рассказал эксперт.

По словам экономиста, уходить компании будут не сразу: процесс растянется на несколько лет. Как отметил специалист, ухудшение экономики из-за событий, в которые сейчас ввязалась Россия, продлится на протяжении двух–четырех лет.

Кульбака обратил внимание, что многие крупные компании уже отказываются от российского рынка.

— Этот процесс идет давно и очень медленно. Есть статистика ухода немецких компаний, число которых в России сократилось процентов на 40 за несколько последних лет. Проблема заключается в том, что в России растут риски и уменьшается прибыльность. Это приводит к тому, что компании уходят, причем не только иностранные, — рассказал собеседник «ВМ».

Экономист заметил, что импортозамещением побороть складывающуюся ситуацию не получится. Такая инициатива приводит к тому, что на росте цен обогащаются собственные производители, при этом не расширяется ассортимент и не растет качество, заключил Кульбака.