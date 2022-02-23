В Роспотребнадзоре заявили, что штамм «дельтакрон» пока не обнаружен в России

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Штамм коронавирусной инфекции «дельтакрон» пока не обнаружен в России. Об этом рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина в среду, 23 февраля.

Она отметила, что в настоящий момент новый вариант заболевания мало изучен, из-за чего сложно оценить его опасность.

Эксперт уточнила, что свойства «дельтакрона» скорее всего будут определяться изменениями в S-белке. По этой причине, вероятно, мутация коронавируса приближена по своим особенностям к «омикрону», заключила Черкашина.

До этого специалисты из Великобритании в процессе скрещивания «дельты» и «омикрона» выявили еще один штамм COVID-19. Он получил название «дельтакрон», пишет РИА Новости.

22 февраля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что люди, которые сделали прививку от коронавируса в течение последних шести месяцев, переносят новый штамм «омикрон» легко или бессимптомно. При этом в группу риска входят пациенты с ослабленным иммунитетом, люди с сахарным диабетом и старшего возраста, подчеркнул министр.