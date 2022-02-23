Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Роспотребнадзоре заявили, что штамм «дельтакрон» пока не обнаружен в России

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В Роспотребнадзоре заявили, что штамм «дельтакрон» пока не обнаружен в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Штамм коронавирусной инфекции «дельтакрон» пока не обнаружен в России. Об этом рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина в среду, 23 февраля.

Она отметила, что в настоящий момент новый вариант заболевания мало изучен, из-за чего сложно оценить его опасность.

Эксперт уточнила, что свойства «дельтакрона» скорее всего будут определяться изменениями в S-белке. По этой причине, вероятно, мутация коронавируса приближена по своим особенностям к «омикрону», заключила Черкашина.

До этого специалисты из Великобритании в процессе скрещивания «дельты» и «омикрона» выявили еще один штамм COVID-19. Он получил название «дельтакрон», пишет РИА Новости.

22 февраля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что люди, которые сделали прививку от коронавируса в течение последних шести месяцев, переносят новый штамм «омикрон» легко или бессимптомно. При этом в группу риска входят пациенты с ослабленным иммунитетом, люди с сахарным диабетом и старшего возраста, подчеркнул министр.

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Читайте также:
Здоровье Роспотребназор Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте