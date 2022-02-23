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Врач назвал причины более сложного течения повышенной температуры у мужчин

Виктория Сикерина

Общество
Врач назвал причины более сложного течения повышенной температуры у мужчин
Фото: pixabay.com

Мужчины труднее переносят повышенную температуру тела и другие симптомы простуды из-за невнимательного отношения к диспансеризациям и наличия вредных привычек с ранних лет. Такое мнение выразил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он отметил, что женщины по природе более выносливые, из-за чего легче переносят заболевание и быстрее выздоравливают.

Медик уточнил, что организм женщины изначально настроен на рождение детей и защищен гормонами. Этими причинами объясняется низкая, по сравнению с мужчинами, статистика инфарктов и инсультов у женщин в период фертильного возраста.

Тяжельников посоветовал представителям сильного пола ответственнее относиться к своему здоровью, вовремя посещать специалистов и бросить пагубные привычки, передает его слова РИА Новости.

В беседе с «Вечерней Москвой» Андрей Тяжельников рассказал, от каких привычек стоит отказаться при ОРВИ. По словам эксперта, во время заболевания следует отложить занятия спортом и любые физические нагрузки.

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