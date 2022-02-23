Псаки заявила, что встреча Байдена с Путиным в планах не значится

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«Деэскалация вокруг Украины» необходима для саммита президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду, 23 февраля, в ходе брифинга.

По ее словам, в настоящий момент американский лидер не планирует проводить встречу с российским коллегой.

— Мы никогда полностью не закроем дверь для дипломатии. Но успех дипломатии невозможен, пока Россия не сменит курс, — передает РБК слова политика.

Встреча Путина и Байдена должна была состояться после беседы глав Министерств иностранных дел. Однако государственный секретарь США Энтони Блинкен отменил назначенную на 24 февраля встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.