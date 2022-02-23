Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Псаки заявила, что встреча Байдена с Путиным в планах не значится

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Псаки заявила, что встреча Байдена с Путиным в планах не значится
Фото: whitehouse

«Деэскалация вокруг Украины» необходима для саммита президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду, 23 февраля, в ходе брифинга.

По ее словам, в настоящий момент американский лидер не планирует проводить встречу с российским коллегой.

— Мы никогда полностью не закроем дверь для дипломатии. Но успех дипломатии невозможен, пока Россия не сменит курс, — передает РБК слова политика.

Встреча Путина и Байдена должна была состояться после беседы глав Министерств иностранных дел. Однако государственный секретарь США Энтони Блинкен отменил назначенную на 24 февраля встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и так далее. Документы заключаются сроком на десять лет с автоматическим продлением на пятилетние периоды.

Политолог Сергей Марков заявил «ВМ», что вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины довольно высока. По его словам, возможны несколько механизмов начала военных действий.

Читайте также:
Украина Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте