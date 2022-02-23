Главархив Москвы запустил подкаст о Великой Отечественной войне

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Главархив Москвы выпустил подкаст «Голоса Победы» о Великой Отечественной войне. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

— К началу контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой мы опубликовали почти 200 аудиозаписей о Великой Отечественной войне, а сейчас на их основе выпускаем подкаст «Голоса Победы». Новые выпуски будут выходить на всех популярных подкаст-платформах по средам, — рассказал начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко.

По его словам, в каждом выпуске жителям столицы расскажут об основных этапах и знаковых событиях войны, о жизни москвичей в тяжелые времена и о том, как солдаты уходили на фронт.

В основе подкаста лежат несколько сотен аудиозаписей: воспоминания участников и очевидцев, радиоэфиры, а также выступления известных граждан.

В первом выпуске горожанам расскажут о начале войны. Запись будет опубликована не только на популярных подкаст-платформах, но и в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в разделе «Незабываемое», уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

14 февраля в Главархиве рассказали историю любви юной княжны и уездного врача, чья судьба оказалась счастливее, чем казалось на первый взгляд. Переполох случился 2 февраля 1835 года в московском пансионе для девиц госпожи Севенард. Тогда из заведения пропала молодая воспитанница княжна Елизавета Волконская.