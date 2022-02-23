Новый бесплатный онлайн-курс для женщин подготовил «Техноград» на ВДНХ

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Бесплатный онлайн-курс «Ресурсное состояние женщины в карьере и в жизни» в рамках проекта «Мама онлайн» пройдет в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

— На новом онлайн-курсе «Технограда» раскроют секреты ресурсного состояния. Слушательницы узнают, как найти баланс между работой, семьей и отдыхом, как ценить себя и свое время, как выстраивать личные границы. Они научатся справляться с повседневной нагрузкой, оставаясь при этом энергичными, довольными жизнью и готовыми к новым свершениям, — уточнил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В курс входит четыре вебинара. Вести их будет психолог Елена Кренделева. На первом занятии 1 марта в 15:00 участницам курса расскажут, чем отличаются физический, социальный, психологический и духовный уровни ресурсного состояния.

По окончании обучения все слушательницы получат электронный сертификат. Для участия в курсе нужно предварительно зарегистрироваться, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

20 февраля сообщалось, что онлайн-курс о развитии критического мышления появился в «Технограде» на ВДНХ. На первом занятии, которое состоится 26 февраля в 12:00, пользователей познакомят с таким понятием, как проактивность, способностью правильно расставлять приоритеты, не поддаваться импульсивным реакциям и не перекладывать ответственность на внешние обстоятельства и окружающих