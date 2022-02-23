Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, военнослужащих Московского территориального гарнизона с 23 Февраля.

В поздравительной телеграмме глава города отметил, что День защитника Отечества олицетворяет мужество, стойкость и патриотизм. Также в особенности он выделил подвиг отечественных солдат в период Великой Отечественной войны.

— Сегодня армия и флот России надежно защищают мирное небо над нашей головой. Современное вооружение, высокая боевая выучка, победные традиции, самоотверженность и сила духа — все это позволяет солдатам и офицерам эффективно решать важнейшие задачи обеспечения обороноспособности государства, — говорится в телеграмме Сергея Собянина.

Президент России Владимир Путин также поздравил россиян с Днем защитника Отечества. В своем обращении он отметил, что данный праздник по праву отмечается всенародно — по всей стране. Российский лидер подчеркнул, что «в основе ратной истории нашей тысячелетней страны, ее славы и побед всегда были патриотизм и единство народа, подвиг ее сынов и дочерей, преданных Отечеству».