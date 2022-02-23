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Путин поздравил российских граждан с Днем защитника Отечества

Юлия Курганова

Общество
Путин поздравил российских граждан с Днем защитника Отечества
Фото: er.ru

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. В своем обращении он отметил, что данный праздник по праву отмечается всенародно — по всей стране. Его выступление транслировалось на канале «Россия-24».

— В нем воплощены чувства уважения граждан к своим доблестным защитникам, гордость за всех, кто служил и служит в армии и на флоте. Признание их героических заслуг перед Родиной в отстаивании ее национальных интересов, суверенитета и независимости, — подчеркнул глава страны.

Путин подчеркнул, что «в основе ратной истории нашей тысячелетней страны, ее славы и побед всегда были патриотизм и единство народа, подвиг ее сынов и дочерей, преданных Отечеству».

Президент выразил слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны.

— Мы всегда будем помнить, что именно вы, доблестное поколение победителей, сокрушили нацизм. Спасли от этой варварской беспощадной смертоносной силы всю страну и весь мир. Ваш подвиг — это вершина в истории человечества, — отметил он.

По словам Путина, обеспечение обороноспособности России остается важнейшей государственной задачей, а Вооруженные силы служат надежной гарантией нацбезопасности, мирной и спокойной жизни людей, стабильного поступательного развития страны. Он заметил, что интересы РФ, безопасность граждан для руководства страны безусловны. Поэтому Россия и дальше будет совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники.

Видео: Telegram-канал РИА Новости

Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества. Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров поздравили россиян с Днем защитника Отечества.

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