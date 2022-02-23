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Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Юлия Курганова

Общество
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества
Фото: Роскосмос

Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров поздравили россиян с Днем защитника Отечества.

— Дорогие друзья! С борта Международной космической станции поздравляем вас с Днем защитника Отечества. 23 февраля — это праздник тех, кто служил, готовится к военной службе, и тех, кто сейчас защищает рубежи нашей большой и необъятной страны, — говорит Шкаплеров в видео, которое опубликовал Роскосмос.

Дубров отметил, что этот праздник на протяжении многих лет «отмечается всей страной с огромным подъемом». Он поблагодарил ветеранов, которые «научили побеждать и не сдаваться, идти к намеченной цели».

— Друзья, желаем вам мирного неба над головой, здоровья и удачи, — заключил космонавт.

Ко Дню защитника Отечества в Москве пройдут тематические мероприятия. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

Кроме того, специальные мероприятия, приуроченные к 23 Февраля, пройдут на ВДНХ.

В День защитника Отечества все уличные парковки в Москве будут бесплатными. Так, 23 февраля автомобилистам не нужно будет платить за стоянку даже на тех улицах, где обычно действует повышенный тариф.

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