Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке под Челябинском
Взрыв газа произошел в одном их жилых домов под Челябинском. Об этом стало известно в среду, 23 февраля.
Уточняется, что в результате происшествия мужчина и 14-летний мальчик получили травмы.
В пресс-службе местного управления МЧС России добавили, что хлопок спровоцировала разгерметизация бытового газового баллона. Однако последующего горения не последовало, пишет Telegram-канал «РЕН ТВ Новости».
Другие подробности случившегося в настоящий момент неизвестны.
3 февраля в Нижнем Новгороде в одном из домов произошел взрыв газа. В результате происшествия мужчина с ожогами 75–80 процентов тела был госпитализирован в ожоговый центр, а женщине с гипертоническим кризом на месте оказывалась медицинская помощь. Также порядка пятидесяти человек были эвакуированы из дома, где произошел хлопок газовоздушной смеси.