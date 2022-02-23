Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке под Челябинском

Виктория Сикерина

Происшествия
Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке под Челябинском
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Взрыв газа произошел в одном их жилых домов под Челябинском. Об этом стало известно в среду, 23 февраля.

Уточняется, что в результате происшествия мужчина и 14-летний мальчик получили травмы.

В пресс-службе местного управления МЧС России добавили, что хлопок спровоцировала разгерметизация бытового газового баллона. Однако последующего горения не последовало, пишет Telegram-канал «РЕН ТВ Новости».

Другие подробности случившегося в настоящий момент неизвестны.

Видео: Telegram-канал «РЕН ТВ Новости»

3 февраля в Нижнем Новгороде в одном из домов произошел взрыв газа. В результате происшествия мужчина с ожогами 75–80 процентов тела был госпитализирован в ожоговый центр, а женщине с гипертоническим кризом на месте оказывалась медицинская помощь. Также порядка пятидесяти человек были эвакуированы из дома, где произошел хлопок газовоздушной смеси.

Читайте также:
МЧС Взрывы Челябинск
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте