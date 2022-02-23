Взрыв газа произошел в жилой многоэтажке под Челябинском

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Взрыв газа произошел в одном их жилых домов под Челябинском. Об этом стало известно в среду, 23 февраля.

Уточняется, что в результате происшествия мужчина и 14-летний мальчик получили травмы.

В пресс-службе местного управления МЧС России добавили, что хлопок спровоцировала разгерметизация бытового газового баллона. Однако последующего горения не последовало, пишет Telegram-канал «РЕН ТВ Новости».

Другие подробности случившегося в настоящий момент неизвестны.

Видео: Telegram-канал «РЕН ТВ Новости»

3 февраля в Нижнем Новгороде в одном из домов произошел взрыв газа. В результате происшествия мужчина с ожогами 75–80 процентов тела был госпитализирован в ожоговый центр, а женщине с гипертоническим кризом на месте оказывалась медицинская помощь. Также порядка пятидесяти человек были эвакуированы из дома, где произошел хлопок газовоздушной смеси.