Взрыв газа произошел в одном из домов Нижнего Новгорода

Фото: МЧС

В Нижнем Новгороде в одном из домов произошел взрыв газа. Об этом в четверг, 3 февраля, РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

Отмечается, что в результате происшествия мужчина с ожогами 75-80 процентов тела был госпитализирован в ожоговый центр, а женщине с гипертоническим кризом на месте оказывается медицинская помощь.

— В Нижнем Новгороде по адресу проспект Ленина, дом 30 взорвался газ на пятом этаже жилого дома. Несущие конструкции не повреждены, пожар не произошел, — рассказал источник.

Известно, что порядка 50 человек были эвакуированы из дома, где произошел хлопок газовоздушной смеси.

По данным регионального управления МЧС, возгорания нет, нарушены остекление, межкомнатные и межквартирные перегородки. По предварительным данным, несущие конструкции не повреждены.

По факту хлопка газовоздушной смеси в жилом доме было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

30 января в МЧС поступил сигнал о взрыве по адресу Московская область, Серпухов, поселок Большевик, улица Карпова, дом 26. По данным ведомства, после взрыва пожара не произошло. Пострадавших госпитализировали.

По данным СМИ, взрыв газа в частном доме в Серпухове мог произойти из-за неисправной тепловой пушки. Отмечается, что в доме проживало две семьи. Один из жильцов делал ремонт и хотел просушить стену с помощью газовой тепловой пушки. Как только он включил ее, в здании прогремел взрыв, разнесший половину дома. Отмечается, что всех пострадавших доставили в больницу.