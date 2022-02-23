Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Это гениально»: Трамп оценил решение России признать независимость ДНР и ЛНР

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Это гениально»: Трамп оценил решение России признать независимость ДНР и ЛНР
Фото: Whitehouse

Решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) было гениальным и разумным. Такое мнение выразил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду, 23 февраля.

Политик отметил, что таким действием российская сторона показала самую крупную миротворческую силу. Штаты могли бы использовать ее на южной границе государства, добавил он.

— Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: «Это гениально». Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно, — заявил Трамп.

Также бывший президент США уточнил, что в период его президентства ситуация на Украине была более спокойной. Причиной он назвал решения и сообразительность российского лидера.

— Я отлично с ним (Владимиром Путиным — прим. «ВМ») ладил. Я ему нравился. Он нравился мне. Знаете, я имею в виду, что он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну, — цитирует РИА Новости его слова.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

Читайте также:
Украина Дональд Трамп Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте