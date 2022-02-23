«Это гениально»: Трамп оценил решение России признать независимость ДНР и ЛНР

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Решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) было гениальным и разумным. Такое мнение выразил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в среду, 23 февраля.

Политик отметил, что таким действием российская сторона показала самую крупную миротворческую силу. Штаты могли бы использовать ее на южной границе государства, добавил он.

— Когда я вчера увидел это на телеэкране, то сказал: «Это гениально». Путин объявляет большую часть Украины независимой. О, это замечательно, — заявил Трамп.

Также бывший президент США уточнил, что в период его президентства ситуация на Украине была более спокойной. Причиной он назвал решения и сообразительность российского лидера.

— Я отлично с ним (Владимиром Путиным — прим. «ВМ») ладил. Я ему нравился. Он нравился мне. Знаете, я имею в виду, что он крепкий орешек! У него большое обаяние и много гордости. Но к тому же он любит свою страну, — цитирует РИА Новости его слова.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.