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Соединенные Штаты обеспокоены боеспособностью Вооруженных сил России. Такое мнение выразили на китайском портале Baijiahao в среду, 23 февраля.

Автор статьи отметил, что в особенности американцы опасаются мощности российских ракет. Например, способную пролететь до 16 тысяч километров баллистическую ракету Р-36М2 «Воевода». Также эту установку можно оснастить десятью боеголовками единовременно.

— Совокупная боевая мощь этой российской ракеты действительно наводит ужас, и неудивительно, что Америка так беспокоится, — цитирует РИА Новости сообщение китайских СМИ.

22 февраля китайский министр иностранных дел Ван И во время телефонных переговоров с государственным секретарем Штатов Энтони Блинкеном заявил, что попытки США сдержать развитие КНР с помощью Тайваня являются ошибкой.

Так, накануне власти США одобрили сделку с Тайванем на 100 миллионов долларов по обслуживанию зенитного ракетного комплекса Patriot. После МИД Китая призвал Штаты аннулировать соглашение. Также КНР ввела санкции против США в ответ на решение о сделке.