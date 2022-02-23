Путин сообщил о новом, не имеющем аналогов в мире российском оружии

Фото: Администрация президента РФ

Не имеющее аналогов в мире оружие появилось в распоряжении Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в среду, 23 февраля, в ходе поздравления граждан с Днем защитника Отечества.

Государственный лидер отметил, что в последнее время российские вооруженные силы расширились и стали более мобильными. Помимо этого, существенно увеличилась специальная подготовка военнослужащих.

— Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, — заявил Путин.

Также он уточнил, что Россия продолжит улучшение инновационных технологий и интеграцию искусственного интеллекта в вооружение.

По его словам, такие установки — это «оружие будущего» с высоким боевым потенциалом. Его выступление транслировалось на канале «Россия 24».

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем защитника Отечества. В своем обращении он отметил, что данный праздник по праву отмечается всенародно — по всей стране. Российский лидер подчеркнул, что «в основе ратной истории нашей тысячелетней страны, ее славы и побед всегда были патриотизм и единство народа, подвиг ее сынов и дочерей, преданных Отечеству».