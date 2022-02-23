МИД Китая выступил против односторонних санкций

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Китай выступает против любых односторонних санкций. Об этом в среду, 23 февраля, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

— Вы спрашиваете, будет ли Китай вводить санкции в отношении России? Очевидно, вы недостаточно понимаете политику китайского правительства… Китай всегда выступает против незаконных односторонних санкций, — заявила она.

Хуа Чуньин подчеркнула, что Китай никогда не считал санкции эффективным способом урегулирования конфликтов, передает РИА Новости.

22 февраля США объявили о введении санкций против ВЭБ, «Промсвязьбанка» и их 42 дочерних компаний.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.