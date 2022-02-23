МИД Китая выступил против односторонних санкций
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Китай выступает против любых односторонних санкций. Об этом в среду, 23 февраля, сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
— Вы спрашиваете, будет ли Китай вводить санкции в отношении России? Очевидно, вы недостаточно понимаете политику китайского правительства… Китай всегда выступает против незаконных односторонних санкций, — заявила она.
Хуа Чуньин подчеркнула, что Китай никогда не считал санкции эффективным способом урегулирования конфликтов, передает РИА Новости.
22 февраля США объявили о введении санкций против ВЭБ, «Промсвязьбанка» и их 42 дочерних компаний.
21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.
22 февраля Совфед единогласно ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.