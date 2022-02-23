Экстрасенс назвал три женских имени, обладательницы которых обречены на онкологию

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Природа онкологии до сих пор непонятна человечеству. Выяснить, почему у людей появляются раковые клетки, пытаются не только врачи, но и эзотерики. Например, экстрасенс Артемий Никара считает, что это заболевание связано в том числе с именем человека. Он назвал три женских имени, у обладательниц которых онкологию выявляют чаще, чем у других.

По словам специалиста, наиболее подвержены неизлечимому недугу девушки, которых зовут Алиса. К ним онкология может подкрасться незаметно в подростковом возрасте или быть врожденной болезнью.

Второе место занимают обладательницы имени Дарья. Они с детства склонны к онкологии, поэтому Никара призывает следить за их здоровьем «с пеленок».

— На третьем месте — Ирина. Имеет очень плохую медицинскую карму, связанную с развитием раковых заболеваний. Тяжелые нагрузки, эмоциональные перенапряжения дают толчок развитию болезни гораздо быстрее, — передает слова экстрасенса Пятый канал.

23 февраля врачи сообщили, что возникновение рака связано с рационом человека, поэтому нужно внимательно следить за питанием. Они предупредили, что есть один богатый антиоксидантами напиток, который считается полезным. Но было установлено, что он, наоборот, существенно повышает риск заболевания онкологии.