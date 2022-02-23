Врачи назвали напиток, увеличивающий риск заболевания раком

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Врачи сообщили, что возникновение рака связано с рационом человека, поэтому нужно внимательно следить за питанием. Они предупредили, что есть один богатый антиоксидантами напиток, который считается полезным. Но было установлено, что он, наоборот, существенно повышает риск заболевания онкологии.

Так, в ходе ряда исследований ученые выяснили, что черный чай может быть связан с возникновением рака. Специалисты установили, что его употребление может привести к раку груди.

— При увеличении количества выпиваемого черного чая до трех чашек в день риск рака груди значительно возрастает, — рассказали врачи, ссылаясь на исследования.

Однако также некоторые специалисты установили, что содержащиеся в зеленом и черном чае полифенолы регулируют рост, живучесть и метастазирование клеток, что помогает уменьшить риск возникновения онкологии. Ученые отмечают, что данный вопрос требует дальнейшего изучения, но стоит умеренно употреблять этот напиток, сообщается на портале Daily Express.

Ученые назвали вызывающий онкологию вид чая. Специалисты из Мемориального онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга предупредили, что злоупотребление чаем мате может вызвать развитие онкологии. Данный чай производят из высушенных листьев падуба парагвайского. По данным специалистов, этот напиток вызвал почти каждый пятый случай онкологии в Южной Америке.