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Пушилин: Российские войска имеют право находиться в ДНР

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин: Российские войска имеют право находиться в ДНР
Фото: glava-lnr.info

Российские войска имеют права находиться в ДНР по договору о союзничестве. Об этом в среду, 23 февраля, заявил глава республики Денис Пушилин.

— Россия сейчас в рамках договора имеет на это право, договора, который мы заключили между Донецкой народной республикой и Российской Федерацией, — заявил он.

Однако, подчеркнул Пушилин, сейчас на территории ДНР российских войск нет. Возможность их появления в республике будет зависеть от ситуации с Украиной, передает РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

На следующий день, 22 февраля, Путин подтвердил, что Россия будет оказывать военную помощь ДНР и ЛНР. По его словам, таким решением Россия даст понять, что готова выполнять взятые на себя обязательства перед Донбассом, в котором идет конфликт. Однако, подчеркнул Путин, это не означает, что российские войска «прямо сейчас» отправятся в Донбасс.

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