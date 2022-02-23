Эрдоган заявил Путину, что не признает шагов против целостности Украины

Фото: Администрация президента РФ

Турция не признает шагов, направленных против суверенитета и целостности Украины. Об этом в среду, 23 февраля, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

— Заявив, что Анкара не признает шагов, направленных против суверенитета и территориальной целостности Украины, и что это принципиальная позиция, Эрдоган отметил, что важно прийти к итогу на основе минских договоренностей, — сообщили в канцелярии президента Турции.

Также Эрдоган выразил надежду на то, что российский лидер как можно скорее посетит Турцию ради заседания Совета сотрудничества высокого уровня, передает РИА Новости.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разногласия России и Турции не мешают выстраивать двусторонние отношения. По его словам, в отношениях между Москвой и Анкарой есть как проблемные части, так и области, где достигнуты изрядные успехи.

21 февраля Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал на внеплановом заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. Итоги голосования были встречены аплодисментами сенаторов.