«Признак дурного тона»: Дана Борисова рассказала, что дарит мужчинам на 23 Февраля

Фото: instagram.com/danaborisova_official

Подарок любимому человеку на 23 Февраля должен соответствовать его ожиданиям. Следует вручать то, что поднимет ему настроение, а не испортит его. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала телеведущая Дана Борисова.

Знаменитость призналась, что сама по привычке дарила всегда своим вторым половинкам «золотой стандарт», который считался идеальным в ранние постсоветские годы.

— Ой, я приверженка советских традиций в этом плане. Поэтому всегда дарю мужикам лосьон после бритья и электрический станок. Конечно, сейчас такое уже считается, наверное, признаком дурного тона, но, может, и мои «советские» рекомендации кому-то помогут, — добавила телезвезда.

Борисова отметила, что выбирать подарок нужно исходя из предпочтений любимого человека и суммы, которой вы располагаете.

— Главное, чтобы подарок принес положительные эмоции, а не слезы, — сказала Борисова.

Теледива уверена, что наравне с лосьонами для бритья, кружками и шоколадными танками мужчины устали от носков и иных «стандартных наборов».

— Подарите полезный именно для него подарок. Если он грезит о путешествии, устройте ему это. Если любит сладости, закажите ему огромный и вкусный тортик, побалуйте его в этот день. Помните: как вы его «укатаете» на 23-е, так он вам ответит на 8 Марта, — предупредила собеседница «ВМ».

Борисова рассказала, что и сама любит делать подарки представителям сильного пола. Больше всего ей нравится вручать их родственникам: отцу, братьям, дядям, но не вторым половинкам.