Движение на улице в Замоскворечье ограничат с 1 марта до 30 августа
Движение на участке улицы Щипок будет временно перекрыто с 1 марта в связи с проведением дорожных работ. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Уточняется, что ограничения продлятся до 30 августа 2022 года. Они будут действовать в круглосуточном режиме с сохранением движения транспортных средств по одной полосе и ликвидацией парковочного пространства, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
До этого в Дептрансе сообщили, что на нескольких участках Кожевнической улицы ограничат движение в период с 21 февраля по 3 мая.
Так, транспорт не сможет проезжать от дома 17/14, строение 2, дома 21, строение 1, по Кожевнической улице. Ограничения там будут действовать с 21 февраля по 25 мая.
Также движение транспорта будет ограничено в районе дома 21, строение 1, по вышеупомянутой улице с 1 по 11 марта.