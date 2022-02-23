Движение на улице в Замоскворечье ограничат с 1 марта до 30 августа

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Россия, Москва, улица Щипок, 26с2 Карта всех событий

Движение на участке улицы Щипок будет временно перекрыто с 1 марта в связи с проведением дорожных работ. Об этом в среду, 23 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что ограничения продлятся до 30 августа 2022 года. Они будут действовать в круглосуточном режиме с сохранением движения транспортных средств по одной полосе и ликвидацией парковочного пространства, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс Оперативно

До этого в Дептрансе сообщили, что на нескольких участках Кожевнической улицы ограничат движение в период с 21 февраля по 3 мая.

Так, транспорт не сможет проезжать от дома 17/14, строение 2, дома 21, строение 1, по Кожевнической улице. Ограничения там будут действовать с 21 февраля по 25 мая.

Также движение транспорта будет ограничено в районе дома 21, строение 1, по вышеупомянутой улице с 1 по 11 марта.